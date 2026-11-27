CULIACÁN._ El regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Julio César Osuna Chaidez, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 27 de noviembre, cuando se encontraba frente al acceso principal del complejo residencial Pontevedra, en el sector Isla Musala.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el edil del Partido Verde Ecologista de México llegaba al complejo residencial a bordo de un automóvil Mazda gris, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió frente al acceso principal del residencial, donde quedó el vehículo en el que viajaba la víctima.