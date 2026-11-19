CULIACÁN. _ Un locatario de un minisúper fue asesinado a balazos durante la mañana de este jueves 19 de noviembre en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán. La víctima fue identificada como Alonso C., quien quedó sin vida en el interior del establecimiento comercial ubicado en el cruce del bulevar Nakayama y la calle Amado Nervo, en los límites de las colonias Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo.

El negocio se localiza frente a una clínica que fue vandalizada e incendiada el pasado 27 de mayo. El homicidio fue reportado durante las primeras horas de este jueves, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el bulevar Nakayama, en las inmediaciones del sector Miguel Hidalgo.

Elementos policiacos que realizaban operativos de seguridad en la zona acudieron al establecimiento y encontraron al comerciante tendido en el suelo, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

Tras confirmar el fallecimiento, los agentes delimitaron el área con cinta amarilla para preservar la escena y permitir las diligencias periciales.