Asesinan a machetazos a hombre de 50 años en ejido de Angostura

ANGOSTURA. _ Un hombre identificado como Adelmo “N”, de 50 años de edad y originario de la comunidad Díaz Ordaz, fue localizado sin vida la tarde del domingo en el interior de un domicilio ubicado en el ejido Independencia, en el municipio de Angostura.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, encontraron a la víctima tendida sobre el suelo con múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante, presuntamente un machete.

Aunque se solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, al arribar al sitio confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes municipales y entregada a la Policía de Investigación, así como a personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria en Guamúchil para su reconocimiento oficial y la práctica de la necropsia de ley.