$!Asesinan a menor de 15 años frente a gasolinera en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 15 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este viernes frente a una gasolinera en la colonia Los Pinos, en Culiacán.
El homicidio se registró alrededor de las 20:50 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Santa María.
Testigos refieren que el menor se encontraba en la gasolinera cuando un grupo de civiles armados le disparó con armas de grueso calibre, dejándolo gravemente herido en el lugar.
Familiares señalaron que la víctima se llamaba Gustavo Santiago, de apenas 15 años de edad.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano para dar fe de los hechos.
Los efectivos llegaron al punto y encontraron a la víctima recostada en un estado inconsciente y grave de salud, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron la atención de primeros auxilios, sin embargo, no lograron reanimarlo.
El cuerpo fue cubierto con una manta azul y más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.