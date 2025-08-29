$!Asesinan a menor de 15 años frente a gasolinera en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 15 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este viernes frente a una gasolinera en la colonia Los Pinos, en Culiacán.

El homicidio se registró alrededor de las 20:50 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Santa María.

Testigos refieren que el menor se encontraba en la gasolinera cuando un grupo de civiles armados le disparó con armas de grueso calibre, dejándolo gravemente herido en el lugar.