$!Asesinan a menor de 16 años en colonia Solidaridad de Culiacán; suman 62 víctimas en 11 meses

CULIACÁN. _ Un menor de edad identificado como Omar Alexander, de 16 años, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 15 de agosto frente al parque de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán. De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 13:40 horas. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y observar a un joven tendido sobre la banqueta de la calle Anapurna, entre Mauna Kerna y la avenida Helbert, sin signos vitales.

Información preliminar indica que al menos una persona armada sorprendió a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Policía Estatal Preventiva (PEP), acudieron al sitio y confirmaron el homicidio. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes, mientras familiares del joven acudieron al lugar para identificar el cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.