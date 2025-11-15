$!Asesinan a menor de edad tras persecución en la colonia Rincón del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad identificado como Alexander, de 17 años, fue asesinado a balazos la noche de este sábado 15 de noviembre en la colonia Rincón del Humaya, al norte de Culiacán.
Según informes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando, alrededor de las 18:40 horas, fue perseguido por civiles armados, quienes abrieron fuego contra él.
El hecho culminó en la calle Citlaltepec, entre la calle Margarita Sánchez de Coronado e Ines Arredondo. El adolescente quedó recostado con múltiples heridas de bala en la banqueta, al lado de una camioneta blanca y debajo de un árbol.
Elementos policiacos se movilizaron hacia el punto luego de que vecinos reportaron al número de emergencias 9-1-1 haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Durante la búsqueda, los uniformados encontraron casquillos percutidos y al final dieron con el cuerpo de la víctima.
La zona fue acordonada con cinta amarilla. Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de las labores de campo y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias.
El cadáver fue transportado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.