MAZATLÁN._ Un motociclista de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos cuando circulaba este sábado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa.

El ataque se registró a las 17:00 horas en la vialidad mejor conocida como Libramiento II, a la altura del fraccionamiento Misiones, casi esquina con la calle Misión San Francisco.

La víctima transitaba de poniente a oriente cuando fue alcanzada por otros dos hombres a bordo de una motocicleta; el copiloto de dicha unidad le disparó en cuatro ocasiones, hiriéndolo de muerte.

El herido siguió su trayectoria y chocó contra la guarnición y un vehículo estacionado en la acera derecha, donde quedó finalmente tendido junto con su motocicleta, una Italika ft-150.

Socorristas de Cruz Roja llegaron ante el reporte de la emergencia y, al valorarlo, solo comprobaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegaron elementos del Ejército, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías municipales.

Las diligencias quedaron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado. Luego de liberar el cadáver, personal funerario lo trasladó al Servicio Médico Forense.