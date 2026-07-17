$!Asesinan a motociclista cerca de ‘La Canasta’, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a balazos la noche del viernes en Culiacán, cerca de La Canasta.

La víctima, no identificada, portaba una mochila de reparto por plataforma y recibió múltiples impactos de bala, confirmaron autoridades.

El suceso fue reportado alrededor de las 21:30 horas de este viernes 17 de julio sobre la curva que une el Paseo Niños Héroes con La Canasta, en el sector Recursos Hidráulicos.

Automovilistas alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, elementos de seguridad localizaron al motociclista tendido sobre su costado izquierdo, con múltiples impactos de bala en el cuerpo.