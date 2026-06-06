$!Asesinan a motociclista cuando circulaba por la Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista llamado Fabián “N”, de 28 años, murió tras ser atacado a balazos durante la tarde-noche de este sábado, cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán. La víctima, quien era vecino del sector Hacienda Alameda, presuntamente fue interceptado cuando se dirigía hacia su domicilio, a aproximadamente 1.5 kilómetros del lugar del ataque.

Perdió la vida de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de bala de grueso calibre; cayó junto a una luminaria y la motocicleta terminó arriba de la banqueta.