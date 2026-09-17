$!Asesinan a motociclista de 19 años en la Colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un joven de 19 años de edad identificado como Ovier de Jesús, murió asesinado a balazos al ser atacado mientras conducía una motocicleta, en la Colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

El fallecido fue interceptado sobre la Calle Sebastián Allende, entre Ciro Ceballos y Joaquín Berlanga, alrededor de las 16:00 horas de este jueves 17 de septiembre.