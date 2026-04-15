$!Asesinan a motociclista en Campo El 10, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Víctor Manuel, de 29 años de edad, originario del municipio de Los Mochis, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 15 de abril cuando circulaba en motocicleta en la comunidad de Campo El 10, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas en las inmediaciones de un taller ubicado después de la avenida José María Morelos y Pavón, cerca del relleno sanitario.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en su unidad ligera cuando fue interceptada por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
Tras la agresión, el hombre quedó tendido a un costado de la motocicleta. Al momento del hallazgo vestía una camisa color azul oscuro y portaba una mochila del mismo tono.
Luego del reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina acudieron al sitio, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes e integraba la carpeta de investigación.
El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, mientras que la motocicleta será retirada con apoyo de una grúa y llevada a la pensión correspondiente.