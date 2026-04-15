$!Asesinan a motociclista en Campo El 10, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Víctor Manuel, de 29 años de edad, originario del municipio de Los Mochis, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 15 de abril cuando circulaba en motocicleta en la comunidad de Campo El 10, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas en las inmediaciones de un taller ubicado después de la avenida José María Morelos y Pavón, cerca del relleno sanitario.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en su unidad ligera cuando fue interceptada por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.