Asesinan a motociclista en carretera Pericos-Badiraguato este lunes

BADIRAGUATO. _ Un hombre que viajaba en una motocicleta fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes 6 de abril de 2026, mientras circulaba por la carretera Pericos–Badiraguato, a la altura de esta comunidad.

El reporte a los números de emergencia se originó alrededor de las 4:00 horas, tras registrarse múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Según los datos obtenidos, personas armadas interceptaron a la víctima, quien se desplazaba en una unidad Italika color negro con rojo, y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdiera la vida sobre la vialidad.

La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, es un hombre de complexión regular y tez morena clara. Al momento del hallazgo vestía una playera negra, pantalón tipo pants de color claro y tenis oscuros.

En el sitio del suceso no se precisaron mayores detalles sobre la mecánica de los hechos ni las características de los responsables.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía y efectivos militares, en espera del personal pericial para la realización de las labores de campo correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, a la espera de ser reclamado por sus familiares.