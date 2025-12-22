$!Asesinan a motociclista en el fraccionamiento Florida, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida a balazos cuando viajaba en motocicleta por las calles del fraccionamiento Florida, en Culiacán.

El hecho fue reportado durante la mañana de este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 6:20 horas, en el cruce de las calles De las Brisas y Valeriana.

Según reportes preliminares, la víctima circulaba a bordo de su unidad ligera cuando sujetos armados no identificados le dispararon en repetidas ocasiones.