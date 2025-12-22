$!Asesinan a motociclista en el fraccionamiento Florida, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida a balazos cuando viajaba en motocicleta por las calles del fraccionamiento Florida, en Culiacán.
El hecho fue reportado durante la mañana de este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 6:20 horas, en el cruce de las calles De las Brisas y Valeriana.
Según reportes preliminares, la víctima circulaba a bordo de su unidad ligera cuando sujetos armados no identificados le dispararon en repetidas ocasiones.
Durante el ataque, el hombre abandonó la motocicleta e intentó escapar de sus agresores; sin embargo, cayó inconsciente al suelo, justo debajo de un árbol, tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
La identidad no ha sido revelada. Se trata de un masculino de aparente edad joven, quien vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y portaba casco de protección.
Elementos del Ejército Mexicano actuaron como primeros respondientes y aseguraron la zona para preservar la escena. En el lugar se localizaron múltiples casquillos percutidos, lo que confirma que el ataque ocurrió en ese punto.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron las diligencias de campo, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado continuaron con las investigaciones correspondientes.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense y la motocicleta retirada del lugar con apoyo de una grúa.