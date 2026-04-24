Asesinan a motociclista en la colonia Progreso en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre, que hasta el momento se encuentra sin identificar, perdió la vida tras ser atacado a balazos la madrugada de este viernes 24 de abril mientras circulaba en motocicleta por calles de la colonia Progreso, en el sector sur de la ciudad.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Calzada de Las Torres, a la altura de la calle Alfa, donde personas armadas interceptaron a la víctima y dispararon en repetidas ocasiones.

La agresión provocó que el conductor perdiera el control de su unidad marca Italika y cayera al pavimento, quedando sin vida a unos metros de un establecimiento de mariscos.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada por elementos de fuerzas federales y estatales como primeros respondientes para delimitar el perímetro del crimen. Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley y recolectaron diversos casquillos de arma corta como evidencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las pruebas legales correspondientes, mientras que la unidad fue remolcada a una pensión de vehículos asegurados.