$!Asesinan a motociclista en la “Y”, en la salida hacia Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que circulaba en motocicleta fue asesinado a balazos la tarde de este martes 21 de abril en la zona conocida como la “Y”, en el camino hacia la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 14:30 horas, en el conocido cruce de carreteras que comunica de la colonia Loma de Rodríguez hacia la cabecera de Tepuche.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue identificada de manera preliminar como Antonio, de aproximadamente 30 años de edad.