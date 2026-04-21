$!Asesinan a motociclista en la “Y”, en la salida hacia Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que circulaba en motocicleta fue asesinado a balazos la tarde de este martes 21 de abril en la zona conocida como la “Y”, en el camino hacia la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 14:30 horas, en el conocido cruce de carreteras que comunica de la colonia Loma de Rodríguez hacia la cabecera de Tepuche.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue identificada de manera preliminar como Antonio, de aproximadamente 30 años de edad.
Se informó que el hombre viajaba a bordo de una unidad ligera cuando fue interceptado por civiles armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.
Tras la agresión, el motociclista quedó tendido junto a la unidad con heridas de bala.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio luego del reporte al número de emergencias, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
También se movilizaron agentes de la Policía Municipal, quienes acordonaron la escena y cerraron parcialmente la circulación sobre la carretera que conduce a Tepuche.
Más tarde se esperaba el arribo de peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Este hecho es el quinto homicidio registrado durante la jornada de este martes 21 de abril en el municipio de Culiacán.