$!Asesinan a motociclista mientras revisaba bolsas de basura en la colonia Campiña, en Culiacán

Un hombre que circulaba en motocicleta fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 2 de junio en calles de la colonia Campiña, en Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas en el cruce de las calles Amapolas y De los Aguacates, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando se detuvo frente a un domicilio del sector y comenzó a revisar unas bolsas de basura que se encontraban en la vía pública.
Fue en ese momento cuando sujetos armados lo sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido junto a la unidad ligera.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo quedó tendido boca abajo a unos centímetros de la motocicleta, mientras que en la escena también permanecía una cachucha presuntamente propiedad de la víctima.
Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado oficialmente, aunque fue descrito como un hombre de complexión regular que vestía camisa color tinta, pantalón gris y tenis oscuros.
La zona fue acordonada por elementos militares, así como por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal.
Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios en lo que preliminarmente sería el sexto homicidio registrado durante el día en Culiacán.