$!Asesinan a motociclista mientras revisaba bolsas de basura en la colonia Campiña, en Culiacán

Un hombre que circulaba en motocicleta fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 2 de junio en calles de la colonia Campiña, en Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas en el cruce de las calles Amapolas y De los Aguacates, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando se detuvo frente a un domicilio del sector y comenzó a revisar unas bolsas de basura que se encontraban en la vía pública.