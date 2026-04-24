$!Asesinan a motociclista por la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán

Un motociclista fue asesinado a balazos sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
La víctima permanece sin identificar, es un varón de aspecto joven, de complexión delgada tez morena clara cabello largo color negro y vestía una playera de licra manga larga color azul oscuro pantalón de mezclilla negro y tenis negro con blanco.
Quedó tendido junto con una motocicleta roja, en el cruce de la avenida Álvaro Obregón con la calle Profesora Velina León de Medina.
Aproximadamente a las 17:30 horas se reportaron al menos seis disparos de arma de fuego, y se confirmó el hallazgo de la víctima del ataque en el punto mencionado.
El crucero fue acordonado por elementos del ejército mexicano y la circulación vehicular tuvo que desviarse desde una calle a la redonda.
Al sitio arribaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para dar fe de los acontecimientos, y solicitaron la intervención de peritos para recabar evidencias y que el Servicio Médico Forense traslade el cuerpo.