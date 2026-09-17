$!Asesinan a motociclista y hieren a conductor en El Toreo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista asesinado y un conductor herido dejó un ataque a balazos la noche de este jueves en la Calle Jesús Solórzano, casi esquina con la Avenida La Marina, en el Fraccionamiento El Toreo. Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas a escasos 30 metros de un expendio de cerveza que ha sido atacado a balazos en dos ocasiones.

En el lugar se localizaron varios casquillos regados en la Calle Jesús Solórzano, junto al cuerpo. También se informó de un conductor de un Toyota Yaris que resultó herido por disparos de arma de fuego y trasladado a un hospital.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía de Investigación. El vehículo del herido quedó en sentido contrario sobre uno de los carriles de la Avenida Rafael Buelna, casi esquina con la Avenida La Marina.