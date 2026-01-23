$!Asesinan a motopatrullero de la Policía Municipal en la Ampliación Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento de la Policía Municipal de Mazatlán perdió la vida tras ser atacado a balazos la tarde de este viernes 23 de enero, cuando se desplazaba sobre la avenida Bahía Kino, en la colonia Ampliación Flores Magón.

La víctima, quien no ha sido identificada de manera oficial, estaba adscrita al Grupo Jaguar y se encontraba en servicio al momento del ataque.

El cuerpo del agente quedó a un costado de la motocicleta oficial que conducía.