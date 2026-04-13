$!Asesinan a mujer a balazos en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar como primeros respondientes y, al arribar, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El hecho se reportó alrededor de las 19:50 horas sobre la calle Municipio Libre, en el cruce con la calle Comoferas, luego de que se alertara al número de emergencias sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este lunes 13 de abril en la colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.

La mujer fue identificada en el sitio como Alma Rosa, de 37 años de edad.

El cuerpo quedó tendido a un costado de la vialidad, cerca de un puente peatonal que conduce a una zona de juegos infantiles dentro de un parque del sector.

Posteriormente, también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron en el resguardo del área, mientras la zona era acordonada para preservar la escena.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias y trabajos de campo correspondientes.

Finalmente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

MUJERES ASESINADAS EN CULIACÁN

- 6 de abril, mujer es atacada a balazos en la colonia Miguel Alemán; muere al día siguiente en un Hospital.

- 7 de abril asesinan a una mujer en la colonia Miguel Hidalgo; la víctima iba a bordo de un vehículo junto con un menor de edad y su esposo, éste último siendo transportado a un hospital al presentar una herida de bala en la cabeza.

- 9 de abril en la colonia Centro.

- 10 de abril en la colonia Adolfo López Mateos.

- 11 de abril en colonia Juntas del Humaya.

- 13 de abril en Infonavit Barrancos.