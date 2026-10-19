$!Asesinan a mujer a balazos en la colonia Lomas del Ébano en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue privada de la vida a balazos este lunes en el cruce de las calles Sofía R. González y Agustín Angulo Machado, en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán.

El reporte a las autoridades se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando habitantes del sector alertaron sobre disparos de arma de fuego. De acuerdo con testimonios de testigos, hombres armados dispararon contra la víctima con armas cortas en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

En el sitio de los hechos se localizaron seis casquillos percutidos de arma corta. La víctima permanece sin identificar; al momento del ataque vestía un short color naranja con cuadros cafés, calcetas azules, tenis negros y una blusa de color gris.