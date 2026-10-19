$!Asesinan a mujer a balazos en la colonia Lomas del Ébano en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue privada de la vida a balazos este lunes en el cruce de las calles Sofía R. González y Agustín Angulo Machado, en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán.
El reporte a las autoridades se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando habitantes del sector alertaron sobre disparos de arma de fuego. De acuerdo con testimonios de testigos, hombres armados dispararon contra la víctima con armas cortas en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
En el sitio de los hechos se localizaron seis casquillos percutidos de arma corta. La víctima permanece sin identificar; al momento del ataque vestía un short color naranja con cuadros cafés, calcetas azules, tenis negros y una blusa de color gris.
Este crimen constituye el tercer hecho de alto impacto registrado en el puerto durante la jornada de este lunes.
Con el asesinato de esta mujer, Mazatlán suma ocho mujeres asesinadas en los primeros 19 días de octubre. En ese mismo periodo, del 1 al 19 de octubre, Sinaloa acumula 14 víctimas: ocho en Mazatlán, tres en Culiacán y tres en Escuinapa.
Hasta el 19 de octubre de 2026, Sinaloa se mantiene como el estado del País con más mujeres asesinadas en lo que va del año, con alrededor de 128 casos de acuerdo con datos periodísticos de Noroeste y estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).