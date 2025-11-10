$!Asesinan a mujer en criadero porcino de El Chilillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue privada de la vida a tiros al llegar a alimentar a sus animales en un criadero porcino ubicado en la comunidad de El Chilillo, al norte de Mazatlán, durante la madrugada de este lunes.
La víctima fue identificada por sus familiares como Reyna Isabel “N”, de 54 años de edad.
El reporte del hecho violento se emitió alrededor de las 05:40 horas, en las inmediaciones de un rancho porcino a las afueras del poblado de El Chilillo.
Según los primeros informes recabados en el sitio, la mujer apenas ingresaba a las instalaciones cuando fue agredida con un arma de fuego por una persona desconocida. Malherida, Reyna Isabel “N” intentó huir de su agresor y alcanzar su camioneta, pero se desplomó y perdió la vida en el lugar a causa de al menos una herida de proyectil.
Agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar la zona del ataque y asegurar la escena, posteriormente solicitaron la presencia del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado. Los peritos de la Vicefiscalía Regional de la Zona Sur se encargaron de realizar las diligencias de campo y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.