$!Asesinan a mujer en criadero porcino de El Chilillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue privada de la vida a tiros al llegar a alimentar a sus animales en un criadero porcino ubicado en la comunidad de El Chilillo, al norte de Mazatlán, durante la madrugada de este lunes.

La víctima fue identificada por sus familiares como Reyna Isabel “N”, de 54 años de edad.

El reporte del hecho violento se emitió alrededor de las 05:40 horas, en las inmediaciones de un rancho porcino a las afueras del poblado de El Chilillo.