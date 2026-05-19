$!Asesinan a mujer en Mazatlán cuando en su auto ingresaba a un coto privado

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego y quedó sin vida en el asiento de su auto, cuando intentaba ingresar a un coto privado del Fraccionamiento Real del Valle.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió alas 07:30 horas, indicando la caseta de acceso al coto 14 del mencionado asentamiento.

Al parecer, cuando la mujer se estacionó frente al interfón para ingresar el código de acceso, hombres armados que ya la esperaban se acercaron al automóvil Toyota Camry y dispararon contra la conductora en múltiples ocasiones a través de la ventanilla.

Luego del reporte del ataque, Policías Municipales como primeros respondientes solicitaron una ambulancia y minutos más tarde, paramédicos que llegaron al lugar valoraron a la mujer, pero esta ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas de bala.

La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconocen los generales de la mujer sin vida.