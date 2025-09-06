$!Asesinan a Omar Alexander dentro de una barbería del sector Barrancos, en Culiacán

El hecho se reportó cerca de las 11:00 horas, sobre una agresión perpetrada dentro de un establecimiento ubicado sobre la Calzada de las Torres, cerca del cruce con la avenida Benjamín Hill.

Un hombre identificado como Omar Alexander fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado dentro de una barbería del sector Barrancos, en Culiacán.

La información detalla que una persona armada ingresó al sitio y cometió el ataque. La fachada e instalaciones del inmueble no presentaron impactos de bala.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto al Ejército Mexicano arribaron a la zona para acordonar y mantener un perímetro en tanto se realizan las diligencias correspondientes.

Más tarde arribaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y trabajos de campo correspondientes. El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.