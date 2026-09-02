$!Asesinan a otra mujer, ahora en Culiacán; van 4 en dos días de septiembre en Sinaloa

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este miércoles al interior de una vivienda tipo choza ubicada en la Colonia Providencia, al sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron dentro de un asentamiento ubicado en el cruce de la Calle Santa Rita y San Jorge, alrededor de las 20:00 horas de este 2 de septiembre.

Dicho domicilio cuenta con al menos dos antecedentes de violencia recientes en los que fueron asesinados otros dos hombres y una mujer, los días 9 de mayo y 31 de julio.