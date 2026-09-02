$!Asesinan a otra mujer, ahora en Culiacán; van 4 en dos días de septiembre en Sinaloa

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este miércoles al interior de una vivienda tipo choza ubicada en la Colonia Providencia, al sur de Culiacán.
Los hechos ocurrieron dentro de un asentamiento ubicado en el cruce de la Calle Santa Rita y San Jorge, alrededor de las 20:00 horas de este 2 de septiembre.
Dicho domicilio cuenta con al menos dos antecedentes de violencia recientes en los que fueron asesinados otros dos hombres y una mujer, los días 9 de mayo y 31 de julio.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes a la escena del crimen, y al confirmar la presencia de la mujer sin vida, quien no ha sido identificada, acordonaron el perímetro.
Posteriormente, policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado se trasladaron para encargarse del procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.
Con este caso, suman ya cuatro asesinatos de mujeres ocurridos en los primeros dos días de septiembre, que se agregan a los 25 ocurridos durante agosto y los 54 reportados en los primeros siete meses del año.
Estas cifras mantienen a Sinaloa como la entidad con mayor número de mujeres asesinadas en el País.