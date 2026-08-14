$!Asesinan a otra mujer en el Centro de Escuinapa, a un costado de la parroquia

ESCUINAPA._ El sonido de las balas irrumpió la tranquilidad de esta tarde en pleno corazón de la ciudad, una mujer fue asesinada a balazos.

De manera extraoficial se informó que la joven asesinada fue identificada como Perla “L”, de poco más de 20 años, quien era empleada de un comercio de ropa.

Los hechos se presentaron alrededor de las 18:30 horas de este viernes 14 de agosto, en un comercio frente al parque Miguel Hidalgo y la Parroquia San Francisco de Asís.