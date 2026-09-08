$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 13 desde junio

ESCUINAPA._ Gabriela “N”, de aproximadamente 42 años, fue asesinada la tarde de este martes en su domicilio en la colonia Ampliación Juárez; le dejaron un mensaje en el que un grupo criminal se adjudica el hecho.

Gabriela se convierte en la mujer número 13 en ser asesinada desde junio a la fecha.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio de la víctima, donde se presume, llegaron dos personas en motocicleta, uno de ellos disparó en repetidas ocasiones en el lugar.

Al parecer ella iba llegando al lugar cuando fue atacada, vecinos señalan que se escucharon alrededor de seis disparos.

Encima del cuerpo de la mujer dejaron tirada una cartulina con un mensaje, adjudicándose el hecho un grupo criminal.