$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 14 víctimas

ESCUINAPA._ Una mujer fue encontrada sin vida y con impactos de arma de fuego, en la salida sur, sobre la carretera México 15; es el feminicidio número 14 registrado en el municipio.
La mujer fue identificada como Anahí “N”, vecina de la colonia Pueblo Nuevo, tiene un tatuaje en su mano.
De acuerdo a las autoridades, personas que pasaban por el lugar, alertaron de una mujer herida en la carretera México 15, por lo que pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio.
Paramédicos que acudieron al sitio, revisaron a la víctima y después indicaron que ya no tenía vida.
El cuerpo que presentaba varios impactos de bala, quedó en el mismo lugar donde hace dos semanas dejaron a una mujer sin vida y una más lesionada.
En los primeros 12 días de septiembre, son 3 mujeres asesinadas.