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Violencia

Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 14 víctimas

Su cuerpo fue localizado en la carretera México 15, lugar donde hace dos semanas dejaron a otra mujer sin vida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 10:17
12/09/2026 10:17

ESCUINAPA._ Una mujer fue encontrada sin vida y con impactos de arma de fuego, en la salida sur, sobre la carretera México 15; es el feminicidio número 14 registrado en el municipio.

La mujer fue identificada como Anahí “N”, vecina de la colonia Pueblo Nuevo, tiene un tatuaje en su mano.

De acuerdo a las autoridades, personas que pasaban por el lugar, alertaron de una mujer herida en la carretera México 15, por lo que pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio.

$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 14 víctimas

Paramédicos que acudieron al sitio, revisaron a la víctima y después indicaron que ya no tenía vida.

El cuerpo que presentaba varios impactos de bala, quedó en el mismo lugar donde hace dos semanas dejaron a una mujer sin vida y una más lesionada.

En los primeros 12 días de septiembre, son 3 mujeres asesinadas.

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