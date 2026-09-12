$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 14 víctimas

ESCUINAPA._ Una mujer fue encontrada sin vida y con impactos de arma de fuego, en la salida sur, sobre la carretera México 15; es el feminicidio número 14 registrado en el municipio.

La mujer fue identificada como Anahí “N”, vecina de la colonia Pueblo Nuevo, tiene un tatuaje en su mano.

De acuerdo a las autoridades, personas que pasaban por el lugar, alertaron de una mujer herida en la carretera México 15, por lo que pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio.