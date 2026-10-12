Asesinan a otra mujer en Escuinapa; van 19 en lo que va del año en ese municipio

En Escuinapa, otra mujer fue asesinada la mañana de este lunes, subiendo a 19 el número de casos en este municipio en lo que va del año.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas en una estética en el centro de este municipio del sur de Sinaloa.

Datos preliminares identifican a la víctima como de nombre Renata “N”.

Con este caso suman ocho asesinatos de mujeres en Sinaloa en los primeros 12 días de octubre.

El mes pasado, septiembre, cerró con 26 casos, mientras que en agosto, se registraron 23 casos, siendo los meses más fuertes en asesinatos de mujeres en la historia reciente en el estado.

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