$!Asesinan a otras dos mujeres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Otras dos mujeres fueron asesinadas el miércoles en la madrugada en Mazatlán, en un ataque armado en la colonia Loma Bonita, en la periferia del puerto.
En el mismo atentado, un hombre resultó herido, pero falleció en el Hospital General de Mazatlán, horas más tarde.
El ataque se registró a las 03:30 horas, en la esquina de las calles Hortencia y Proyecto de la mencionada colonia.De acuerdo con las primeras versiones, el ataque lo perpetraron motociclistas armados que ingresaron a la vivienda y dispararon contra las dos mujeres y el hombre que se encontraban al interior.
Autoridades que llegaron al lugar y descubrieron a los tres baleados, solicitaron una ambulancia para que valoraran a las víctimas, pero las dos mujeres ya no contaban con signos vitales a causa de múltiples heridas.
Paramédicos de Bomberos Veteranos colocaron un vendaje en la cabeza al hombre herido ya que presentaba hemorragia por un disparo y lo trasladaron al Hospital General donde horas más tarde informaron de su deceso.
Contexto
Con las dos mujeres asesinadas el miércoles, suman 12 feminicidios ocurridos durante el mes de septiembre en Mazatlán, igualando a agosto, y con ellos, colocándose como la demarcación con más mujeres ultimadas en el estado en lo que va del 2026.
Escuinapa es el segundo municipio con más feminicidios, acumulando siete en el mes; por encima de Culiacán, que reportó seis; y Ahome, uno.
Hasta el 30 de septiembre, 113 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, 26 de estos feminicidios ocurrieron durante septiembre.
El contexto de violencia contra las mujeres en ataques armados no se había presentado en Sinaloa nunca antes en la historia con la intensidad que lleva en los últimos meses.
113 mujeres han sido asesinadas en el año en Sinaloa
26 casos se registraron en el mes de septiembre
12 de esos decesos han sido en Mazatlán
7 casos se registraron en Escuinapa en el mes
6 de los asesinatos de septiembre fueron en Culiacán
1 de los 26 casos se registró en Ahome