$!Asesinan a otras dos mujeres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Otras dos mujeres fueron asesinadas el miércoles en la madrugada en Mazatlán, en un ataque armado en la colonia Loma Bonita, en la periferia del puerto. En el mismo atentado, un hombre resultó herido, pero falleció en el Hospital General de Mazatlán, horas más tarde. El ataque se registró a las 03:30 horas, en la esquina de las calles Hortencia y Proyecto de la mencionada colonia.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque lo perpetraron motociclistas armados que ingresaron a la vivienda y dispararon contra las dos mujeres y el hombre que se encontraban al interior.

Autoridades que llegaron al lugar y descubrieron a los tres baleados, solicitaron una ambulancia para que valoraran a las víctimas, pero las dos mujeres ya no contaban con signos vitales a causa de múltiples heridas. Paramédicos de Bomberos Veteranos colocaron un vendaje en la cabeza al hombre herido ya que presentaba hemorragia por un disparo y lo trasladaron al Hospital General donde horas más tarde informaron de su deceso.