$!Asesinan a Pancho Salcido, exlíder ganadero de Escuinapa; iba acompañado de su hija

ESCUINAPA. _ Un hombre fue privado de la vida tras un ataque armado registrado la mañana de este miércoles 14 de octubre en el centro de Escuinapa, frente a una concurrida tienda de conveniencia. La víctima fue identificada como Francisco Alberto Salcido Rivera, conocido como “Pancho Salcido”, exdirigente de la Asociación Ganadera Local, quien llegaba al lugar acompañado de una niña menor de edad cuando fue atacado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando el exlíder ganadero llegó a un negocio de venta de frutas y verduras, propiedad de su esposa, ubicado sobre la calle Severiano Moreno, entre Francisco Pérez y Centenario, a unos metros del DIF Municipal y de la guardería de la misma institución. Salcido Rivera acababa de descender de su camioneta, de modelo no reciente, cuando ocurrió el ataque; las puertas delanteras de la unidad quedaron abiertas. En el lugar también se encontraba su familia, cuyos integrantes sufrieron crisis nerviosas tras lo sucedido.

Tras el reporte de la agresión, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, se informó que la Cruz Roja se encontraba fuera de servicio en ese momento debido a un traslado médico. Posteriormente, se confirmó que Salcido Rivera había perdido la vida en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada, presuntamente, a una institución médica para recibir atención.