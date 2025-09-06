$!Asesinan a pareja dentro de un domicilio del sector Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado 6 de septiembre dentro de un domicilio de la colonia Miguel Alemán, en el sector Centro de Culiacán.
Según informes, el doble homicidio se reportó alrededor de las 13:45 horas en la calle Francisco Villa, entre la General Vicente Guerrero y la avenida Venustiano Carranza, a escasos metros de un reconocido bar de la zona.
Testigos relatan que el hecho habría ocurrido horas antes, que fue cuando ingresaron al domicilio y se percataron que ambas víctimas estaban recostadas sobre el suelo y con heridas por disparos de arma de fuego.
La pareja aún se encuentran sin identificar, solo se refiere de manera extraoficial que el hombre tenía por nombre José Antonio.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de elementos de los tres niveles de gobierno para atender el caso.
Al lugar arribó personal de la Policía Estatal Preventiva, Municipal, del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para desplegar un operativo de seguridad y procedieron a delimitar la zona con cinta amarilla.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.