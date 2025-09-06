$!Asesinan a pareja dentro de un domicilio del sector Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado 6 de septiembre dentro de un domicilio de la colonia Miguel Alemán, en el sector Centro de Culiacán.

Según informes, el doble homicidio se reportó alrededor de las 13:45 horas en la calle Francisco Villa, entre la General Vicente Guerrero y la avenida Venustiano Carranza, a escasos metros de un reconocido bar de la zona.

Testigos relatan que el hecho habría ocurrido horas antes, que fue cuando ingresaron al domicilio y se percataron que ambas víctimas estaban recostadas sobre el suelo y con heridas por disparos de arma de fuego.

La pareja aún se encuentran sin identificar, solo se refiere de manera extraoficial que el hombre tenía por nombre José Antonio.