Asesinan a propietario de un expendio cervecero de Cofradía de la Loma, en Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 12 de septiembre en un expendio cervecero de la comunidad Cofradía de la Loma, en Navolato.

El homicidio se reportó a las 15:30 horas en la carretera que dirige de la sindicatura de Villa Ángel Flores hacia el poblado El Castillo, en el cruce con el canal Humaya.

La víctima fue identificada como Eduard, quien se refiere era propietario del local de cervezas y se encontraba trabajando cuando al menos un civil armado arribó para dispararle en repetidas ocasiones.

Luego de la agresión armada, el responsable emprendió la huida y hasta el momento no ha sido localizado. Al principio se reportaba que Eduard se encontraba lesionado dentro del inmueble, sin embargo, la gravedad de sus heridas terminaron quitándole la vida.

Elementos policiacos arribaron al sitio para responder al hecho y cuando se acercaron al hombre comprobaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.

Los uniformados montaron un operativo de vigilancia, mientras los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.