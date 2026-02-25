$!Asesinan a Ramón en Infonavit Las Flores, en Culiacán

CULIACÁN._ Ramón, un joven de aproximadamente 25 años de edad, fue asesinado a tiros la noche de este miércoles frente a un domicilio en el sector Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán.
El homicidio fue confirmado por autoridades tras reportes de disparos de arma de fuego alrededor de las 19:00 horas, junto a unas canchas de futbol.
Aparentemente, el joven residía en el domicilio frente al cual fue atacado y perdió la vida.
Hasta el momento no se han revelado detalles respecto a los probables agresores.
La zona, donde se encontraban familiares del occiso, fue acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, a la espera del arribo de peritos para iniciar las investigaciones del caso.