$!Asesinan a Ramón en Infonavit Las Flores, en Culiacán

CULIACÁN._ Ramón, un joven de aproximadamente 25 años de edad, fue asesinado a tiros la noche de este miércoles frente a un domicilio en el sector Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán.

El homicidio fue confirmado por autoridades tras reportes de disparos de arma de fuego alrededor de las 19:00 horas, junto a unas canchas de futbol.

Aparentemente, el joven residía en el domicilio frente al cual fue atacado y perdió la vida.