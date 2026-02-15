$!Asesinan a repartidor de 16 años en el fraccionamiento Las Cerezas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 16 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al norte de Culiacán.

Familiares lo identificaron en el lugar como Axel Eduardo, quien despachaba como repartidor de comida.

Según los primeros reportes, la víctima viajaba en su motocicleta por la calle Primera Norte, en el cruce con la calle Guayacán, cuando sus agresores se le acercaron y lo atacaron a tiros.