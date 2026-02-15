$!Asesinan a repartidor de 16 años en el fraccionamiento Las Cerezas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 16 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al norte de Culiacán.
Familiares lo identificaron en el lugar como Axel Eduardo, quien despachaba como repartidor de comida.
Según los primeros reportes, la víctima viajaba en su motocicleta por la calle Primera Norte, en el cruce con la calle Guayacán, cuando sus agresores se le acercaron y lo atacaron a tiros.
El adolescente perdió la vida instantes después del ataque, mientras que los responsables emprendieron la huida y hasta el momento su paradero es desconocido.
Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de las 22:00 horas de este 15 de febrero. Elementos de la Guardia Nacional se movilizaron hacia la zona para responder al reporte y localizaron sin vida al menor.
La zona fue asegurada y acordonada con cinta amarilla de precaución. Más tarde llegaron peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
El cuerpo será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.
Con este caso, en Sinaloa se han registrado siete menores de edad asesinados de forma dolosa desde el arranque de este año 2026; seis de ellos han sido en Culiacán.