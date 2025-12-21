$!Asesinan a repartidor de comida en la colonia Progreso, en Culiacán

A balazos fue asesinado un joven repartidor de comida durante la noche de este domingo en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 21:00 horas en el acceso de la calle Colinas de la Quebrada, en el cruce con la avenida Manuel Clouthier.

Según primeros reportes, el joven hombre se encontraba viajando en su motocicleta de color azul oscuro por la zona cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones para privarlo de la vida.

La víctima cayó de lado y perdió la consciencia luego de recibir algunos de los disparos en la cabeza. En la zona fueron asegurados al menos cinco casquillos percutidos, dejando indicios de que la agresión ocurrió en el lugar donde fue asesinado.