$!Asesinan a Samuel, de 22 años, en la colonia Servidor Público, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Samuel “N”, de 22 años de edad, fue asesinado durante un ataque armado sobre el bulevar Agricultores, en las inmediaciones de la colonia Servidor Público, al sur de Culiacán.

Los hechos se dieron en el tramo entre las calles Pimpinela y Biznaga, alrededor de las 20:00 horas de este sábado 3 de enero.

Al momento del ataque, la víctima vestía completamente de negro y circulaba a bordo de una motocicleta, en sentido norte a sur.