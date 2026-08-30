Asesinan a subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa

ESCUINAPA._ El subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue encontrado asesinado este domingo en su domicilio.

De acuerdo a los datos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante una llamada anónima se informó sobre una persona sin vida en el Infonavit Las Fuentes.

En el lugar ya se encontraba personal de Cruz Roja, quien confirmó que Miguel Antonio ya no contaba con signos vitales.

Junto al cuerpo fue dejado un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal.

El área está acordonada, en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia.