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Violencia

Asesinan a subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa

Miguel Antonio Zazueta Páez es localizado sin vida la mañana de este domingo en el Infonavit Las Fuentes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2026 07:40
30/08/2026 07:40

ESCUINAPA._ El subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue encontrado asesinado este domingo en su domicilio.

De acuerdo a los datos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante una llamada anónima se informó sobre una persona sin vida en el Infonavit Las Fuentes.

En el lugar ya se encontraba personal de Cruz Roja, quien confirmó que Miguel Antonio ya no contaba con signos vitales.

Junto al cuerpo fue dejado un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal.

El área está acordonada, en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia.

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