$!Asesinan a tío y sobrino en ataque armado en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres, identificados como tío y sobrino, fueron asesinados a balazos durante el mediodía de este jueves en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Adelaido, de 37 años de edad y tío de la otra víctima, Tomás, de quien no se ha proporcionado la edad.
Los hechos se reportaron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Emiliano Zapata, entre Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón.
Según reportes de vecinos, la agresión se dio a manera de persecución por un par de calles de la localidad, a cargo de sujetos a bordo de una motocicleta.
Los responsables alcanzaron a las víctimas sobre la calle Emiliano Zapata, donde ambos cuerpos quedaron tendidos.
A la escena acudieron elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la espera de que la Policía de Investigación comience con las diligencias.