$!Asesinan a tío y sobrino en ataque armado en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres, identificados como tío y sobrino, fueron asesinados a balazos durante el mediodía de este jueves en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Adelaido, de 37 años de edad y tío de la otra víctima, Tomás, de quien no se ha proporcionado la edad.

Los hechos se reportaron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Emiliano Zapata, entre Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón.