Asesinan a tiros a comerciante en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

Juan Carlos, de 50 años, fue atacado la noche de este viernes mientras atendía un puesto de artículos de segunda mano
Noroeste/Redacción
16/01/2026 21:44
CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado este viernes durante un ataque armado en un puesto de venta de artículos de segunda mano en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán.

Los hechos se registraron cerca de las 20:30 horas sobre la calle Constituyente Alberto Terrones, en el cruce con la calle Constelaciones Donato Vega Izquierdo.

La víctima fue reconocida en la escena como Juan Carlos, de 50 años de edad, dueño y despachador del negocio, ubicado junto a una escuela primaria.

Según los reportes, sujetos armados arribaron al lugar y lo atacaron cuando Juan Carlos se encontraba despachando el establecimiento.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona y acordonaron el perímetro.

