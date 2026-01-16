$!Asesinan a tiros a comerciante en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado este viernes durante un ataque armado en un puesto de venta de artículos de segunda mano en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán.

Los hechos se registraron cerca de las 20:30 horas sobre la calle Constituyente Alberto Terrones, en el cruce con la calle Constelaciones Donato Vega Izquierdo.

La víctima fue reconocida en la escena como Juan Carlos, de 50 años de edad, dueño y despachador del negocio, ubicado junto a una escuela primaria.