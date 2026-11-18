El encargado de un hotel en el Primer Cuadro de Culiacán, identificado como Luis Ángel “N”, murió asesinado a tiros durante la tarde-noche de este miércoles 18 de noviembre.

La víctima, oriunda de la colonia Emiliano Zapata, falleció de manera instantánea tras ser atacada en la zona del lobby, aproximadamente a las 17:30 horas.

El hecho ocurrió dentro del hotel donde trabajaba Luis Ángel, sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo.