El encargado de un hotel en el Primer Cuadro de Culiacán, identificado como Luis Ángel “N”, murió asesinado a tiros durante la tarde-noche de este miércoles 18 de noviembre.
La víctima, oriunda de la colonia Emiliano Zapata, falleció de manera instantánea tras ser atacada en la zona del lobby, aproximadamente a las 17:30 horas.
El hecho ocurrió dentro del hotel donde trabajaba Luis Ángel, sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
En dicho establecimiento ocurrió otro asesinato el pasado mes de mayo, y en aquella ocasión dejaron un cerdo de peluche junto al cuerpo del fallecido.
Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Culiacán acudieron como primeros respondientes, mientras que en los negocios aledaños había comensales y clientes.
La escena fue acordonada y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, mientras que la calle Galeana fue cerrada temporalmente.