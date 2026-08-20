$!Asesinan a tiros a hombre dentro de un vehículo en Las Cucas, en Culiacán

CULIACÁN. _ A bordo de un vehículo estacionado dentro de una propiedad fue asesinado a balazos un hombre durante de este jueves, en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.

El ataque se registró en un domicilio ubicado en el cruce de la calle De Las Cucas, con la calle Profesora Velina León de Medina, cerca las 14:30 horas de este 20 de agosto.

La víctima fue agredida directamente cuando estaba en el asiento del conductor, de un automóvil Kia de color gris claro, el cual quedó con las puertas abiertas.