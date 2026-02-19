$!Asesinan a tiros a hombre junto a unidad deportiva y escuela en Loma de Rodriguera, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche de este jueves junto a un complejo deportivo y una escuela en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Al parecer la víctima transitaba a pie por el sector, y fue atacada a balazos por la calle Carmen Serdán, entre Primera Norte y Segunda Norte, justo enfrente de la entrada a la Secundaria Gabriel Leyva.

La víctima quedó tendida sobre la acera, junto a una cerca perimetral que da hacia un baldío cercano a la unidad deportiva del sector.