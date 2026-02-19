Seguridad
Asesinan a tiros a hombre junto a unidad deportiva y escuela en Loma de Rodriguera, en Culiacán

Al parecer la víctima transitaba a pie por el sector cuando fue atacada a balazos enfrente de la entrada a una secundaria
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/02/2026 23:20
19/02/2026 23:20

Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche de este jueves junto a un complejo deportivo y una escuela en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Al parecer la víctima transitaba a pie por el sector, y fue atacada a balazos por la calle Carmen Serdán, entre Primera Norte y Segunda Norte, justo enfrente de la entrada a la Secundaria Gabriel Leyva.

La víctima quedó tendida sobre la acera, junto a una cerca perimetral que da hacia un baldío cercano a la unidad deportiva del sector.

$!Asesinan a tiros a hombre junto a unidad deportiva y escuela en Loma de Rodriguera, en Culiacán

Hasta el momento no se ha establecido la identidad o características físicas de la persona, conociéndose únicamente que es un hombre de apariencia adulta.

Elementos de Guardia Nacional acudieron al lugar y acordonaron el perímetro de esquina a esquina, a la espera de que lleguen peritos de la Fiscalía General del Estado.

$!Asesinan a tiros a hombre junto a unidad deportiva y escuela en Loma de Rodriguera, en Culiacán
