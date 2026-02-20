$!Asesinan a tiros a Jaziel en la colonia El Vallado, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 19 años, identificado como Jaziel, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia El Vallado, en Culiacán.
La víctima fue interceptada en el cruce de las calles Puerto Huatabampo y Olmecas, y quedó tendido junto a una zona baldía.
Al momento del homicidio, Jaziel vestía pantalón negro, playera manga larga azul y calzado negro.
El crimen fue confirmado por autoridades cerca de las 18:30 horas de este 20 de febrero, luego de reportes de vecinos que alertaron por disparos de arma de fuego.
Personal del Ejército Mexicano actuó como primer respondiente del hecho, y al percatarse de que el joven no contaba con signos vitales, procedió a acordonar el área.