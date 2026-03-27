$!Asesinan a tiros a un hombre dentro de su domicilio en Navolato

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Sergio Armando fue asesinado a balazos dentro de su domicilio la tarde de este viernes, en la colonia Antonio Bonifant en Navolato.
El inmueble donde ocurrió el crimen está sobre la calle 22 de Diciembre, entre 1 de mayo y la calle Libra.
La víctima fue reconocida como habitante de la vivienda donde fue encontrado sin vida.
Al momento del hallazgo, estaba recostado sobre el sillón principal con al menos tres heridas de bala en la cabeza.
Al momento del crimen, Sergio Armando vestía un pantalón beige, una camisa manga larga negra con rayas blancas y un chaleco café.
Reportes al 911, cerca de las 15:30 horas, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre sin vida y minutos después el hecho fue confirmado.
La zona quedó resguardada por elementos de la Policía Municipal de Navolato, mientras peritos de Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.