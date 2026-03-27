$!Asesinan a tiros a un hombre dentro de su domicilio en Navolato

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Sergio Armando fue asesinado a balazos dentro de su domicilio la tarde de este viernes, en la colonia Antonio Bonifant en Navolato.

El inmueble donde ocurrió el crimen está sobre la calle 22 de Diciembre, entre 1 de mayo y la calle Libra.

La víctima fue reconocida como habitante de la vivienda donde fue encontrado sin vida.