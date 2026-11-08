$!Asesinan a tiros a un hombre dentro de un domicilio en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un hombre joven identificado como Alexis Giovanny, de 26 años, murió asesinado a tiros dentro de una vivienda durante la tarde de este domingo, en la colonia Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Rubén Martí, entre la avenida Joaquín Berlanga y la calle Constituyente Juan de Dios Bojórquez, aproximadamente a las 15:00 horas.

El atentado ocurrió dentro de una casa sin enjarre, ubicado junto a un local de venta de maricos.