$!Asesinan a tiros a un hombre dentro de un hotel en el Primer Cuadro de Culiacán

Al interior de un hotel en el Primer Cuadro de la ciudad, fue asesinado a balazos un hombre durante la noche de este martes, en el Centro de Culiacán.
El crimen ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en el cruce con la avenida Ignacio Aldama, alrededor de las 19:40 horas.
La víctima ha sido identificada, de manera preliminar como Gustavo “N” de 43 años de edad.
En el sitio se encontraron esparcidos algunos casquillos de arma de fuego percutidos, cerca de la entrada al hotel y en la zona del patio.
En este último punto, fue encontrado el cuerpo del hombre sin vida, tapado con una cobija blanca y con una mochila junto a él.
Al lugar se movilizó personal de Cruz Roja Mexicana, sin embargo, al acudir confirmaron que ya no contaba con signos vitales