$!Asesinan a tiros a un hombre dentro de un hotel en el Primer Cuadro de Culiacán

Al interior de un hotel en el Primer Cuadro de la ciudad, fue asesinado a balazos un hombre durante la noche de este martes, en el Centro de Culiacán.

El crimen ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en el cruce con la avenida Ignacio Aldama, alrededor de las 19:40 horas.

La víctima ha sido identificada, de manera preliminar como Gustavo “N” de 43 años de edad.