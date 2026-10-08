$!Asesinan a tiros a un hombre en bicicleta junto a vías del tren en Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado José Ascensión, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde noche de este jueves cuando circulaba en una bicicleta entre la Colonia Bachigualato y la Colonia Aeropuerto, al poniente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre el Bulevar Juan M. Zambada, junto a las vías del tren y cerca de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán.

Tras recibir los disparos, la víctima cayó tendida de costado debajo de unos árboles con una bicicleta verde.