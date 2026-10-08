$!Asesinan a tiros a un hombre en bicicleta junto a vías del tren en Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado José Ascensión, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde noche de este jueves cuando circulaba en una bicicleta entre la Colonia Bachigualato y la Colonia Aeropuerto, al poniente de la ciudad.
Los hechos ocurrieron sobre el Bulevar Juan M. Zambada, junto a las vías del tren y cerca de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán.
Tras recibir los disparos, la víctima cayó tendida de costado debajo de unos árboles con una bicicleta verde.
Familiares y vecinos emitieron la alerta a las autoridades aproximadamente a las 18:30 horas de este 8 de octubre, y elementos de seguridad confirmaron el homicidio.
La escena quedó puesta a disposición de Fiscalía General del Estado para que se encargue de la recabación de evidencias e investigación del hecho.