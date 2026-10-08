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Violencia

Asesinan a tiros a un hombre en bicicleta junto a vías del tren en Bachigualato, en Culiacán

José Ascensión, de 50 años, fue atacado sobre el Bulevar Juan M. Zambada, al poniente de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/10/2026 20:24
08/10/2026 20:24

CULIACÁN._ Un hombre llamado José Ascensión, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde noche de este jueves cuando circulaba en una bicicleta entre la Colonia Bachigualato y la Colonia Aeropuerto, al poniente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre el Bulevar Juan M. Zambada, junto a las vías del tren y cerca de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán.

Tras recibir los disparos, la víctima cayó tendida de costado debajo de unos árboles con una bicicleta verde.

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Familiares y vecinos emitieron la alerta a las autoridades aproximadamente a las 18:30 horas de este 8 de octubre, y elementos de seguridad confirmaron el homicidio.

La escena quedó puesta a disposición de Fiscalía General del Estado para que se encargue de la recabación de evidencias e investigación del hecho.

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