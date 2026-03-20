$!Asesinan a tiros a un hombre en marisquería de Colonia Industrial Bravo, en Culiacán

Un ataque armado en una marisquería de la Colonia Industrial Bravo, Culiacán, dejó a un hombre sin vida durante la tarde de este viernes. El hecho violento tuvo lugar alrededor de las 15:50 horas de este 20 de marzo, dentro de un establecimiento ubicado en la Calle Río Grijalva, entre Río Usumacinta y Río Sonora.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores dispararon desde una camioneta blanca hacia el interior del local, donde murió el hombre que permanece sin identificar. Hasta el momento se desconoce si la víctima era cliente o trabajador de la marisquería, la cual cerró tras el hecho.