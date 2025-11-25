$!Asesinan a tiros a un hombre frente a un minisúper en Capistrano, al sur de Culiacán

La noche de este martes fue asesinado a balazos un hombre identificado como Jesús “N”, de 40 años de edad, en la Colonia Capistrano, al sur de Culiacán.
El crimen ocurrió en el cruce de las calles Landas y José María Velasco, cerca del bulevar Ejército de Occidente, en el sector mencionado.
La víctima es de tez morena, complexión regular y cabello corto. Al momento del homicidio vestía una camisa manga larga color beige con reflectores fluorescentes, pantalón y botas oscuras.
En el lugar se informó que era empleado de una empresa de televisión.
Los responsables del ataque, según informes, habrían sido dos sujetos a bordo de una motocicleta que lo interceptaron en el sitio.
Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardaron el perímetro, y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado arribaron para las primeras investigaciones a través de la Policía de Investigación.