$!Asesinan a tiros a un hombre frente a un minisúper en Capistrano, al sur de Culiacán

La noche de este martes fue asesinado a balazos un hombre identificado como Jesús “N”, de 40 años de edad, en la Colonia Capistrano, al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Landas y José María Velasco, cerca del bulevar Ejército de Occidente, en el sector mencionado.

La víctima es de tez morena, complexión regular y cabello corto. Al momento del homicidio vestía una camisa manga larga color beige con reflectores fluorescentes, pantalón y botas oscuras.