Asesinan a tiros a un hombre frente a un minisúper en Capistrano, al sur de Culiacán

De manera preliminar se reportó que los responsables eran dos civiles a bordo de una motocicleta que lo interceptaron en el sitio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/11/2025 21:11
25/11/2025 21:11

La noche de este martes fue asesinado a balazos un hombre identificado como Jesús “N”, de 40 años de edad, en la Colonia Capistrano, al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Landas y José María Velasco, cerca del bulevar Ejército de Occidente, en el sector mencionado.

La víctima es de tez morena, complexión regular y cabello corto. Al momento del homicidio vestía una camisa manga larga color beige con reflectores fluorescentes, pantalón y botas oscuras.

En el lugar se informó que era empleado de una empresa de televisión.

Los responsables del ataque, según informes, habrían sido dos sujetos a bordo de una motocicleta que lo interceptaron en el sitio.

Ejército Mexicano y Guardia Nacional resguardaron el perímetro, y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado arribaron para las primeras investigaciones a través de la Policía de Investigación.

